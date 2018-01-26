Бывший капитан ФК "Тюмень" Андрей Павленко сыграл за "тигров"

фото: fc-tyumen.ru

Бывший капитан футбольного клуба "Тюмень" Андрей Павленко проходит просмотр в "Луче-Энергии" из Владивостока. Хавбек открыл счет голам за приморцев в товарищеской игре, сообщается на сайте ФК "Тюмень".

"Луч-Энергия" на сборе в турецком Белеке одолел казахстанский клуб "Атырау" - 2:0. В составе россиян результативными ударами отметились Иван Хлебородов и Павленко. Последний вышел в стартовом составе и провел на поле 62 минуты. Хлебородов летом прошлого года проходил просмотр в "Тюмени", но тогдашнему наставнику черно-белых Александру Ивченко не подошел.

Приморцы активно просматривают потенциальных новичков. Сейчас в Белеке работают два бывших футболиста клуба "Ротор-Волгоград" – голкипер Илья Гаврилов и форвард Иван Столбовой. Также состав "тигров" может пополнить защитник астраханского "Волгаря" Сослан Таказов. Он уже дебютировал за "Луч-Энергию" в недавней встрече с "Атырау". Самым экзотичным новобранцем коллектива может стать 22-летний кореец Ким Сан Бин из японской команды "Нара Клуб".