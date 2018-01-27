Харизматичные пенсионеры будут проводить экскурсии по Тюмени

фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Набор волонтеров 55+ на роль гидов-экскурсоводов состоялся в Тюмени 26 января. Новый образовательный проект запускает Областной геронтологический центр.

Для участия в проекте приглашались харизматичные люди старшего поколения с умением отбирать нужную информацию в архивах, библиотеках, интернете. В качестве домашнего задания пенсионеры должны были подготовить презентацию о какой-либо достопримечательности Тюмени и защитить ее перед экспертами.

Предполагается, что в рамках проекта будут отобраны представители старшего поколения, которые пройдут специальную подготовку и самостоятельно разработают собственные новые тематические маршруты по достопримечательностям и интересным местам Тюменской области.

Программа проекта рассчитана на несколько месяцев, в течение которых участников будут ждать лекции, мастер-классы и творческие работы, как индивидуально, так и в коллективе.