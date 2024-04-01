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Андрей Артюхов встретился с семьями бойцов СВО из Голышманово

Политика, 15:12 28 апреля 2024

Пресс-служба ТРО партии Единая Россия | Фото: Пресс-служба ТРО партии Единая Россия

С наступающим Днём Победы поздравил семьи участников СВО из Голышмановского городского округа секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Встреча прошла в социальной гостиной на базе центральной библиотеки Голышманово.За чашкой чая женщины рассказали, что на их обращения реагируют оперативно, нерешенных вопросов нет.

Глава округа Александр Ледаков заверил, что знаком со всем семьями городского округа: "Сегодня семьи участников СВО требуют особого внимания, работа по поддержке бойцов и их близких идет постоянно".

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# Андрей Артюхов , СВО

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