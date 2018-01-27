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Вечер-портрет художника Василия Сурикова пройдет в центральной городской библиотеке

16:49 26 января 2018 | mobile | | print версия для печати
"Боярыня Мороза" Василия Сурикова/фото www.art-portrets.ru

Вечер-портрет "Талант великий, самобытный", посвященный 170-летию со дня рождения известного русского художника Василия Сурикова, начнется в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) 27 января в 11 часов. Видеопрезентация самых известных работ художника: "Взятие снежного городка", "Меншиков в Березово", "Покорение Сибири Ермаком" и других, подготовленная для вечера, позволит присутствующим наглядно убедиться в мастерском соединении автором традиций исторического романтизма и живописного новаторства.  

Митинг памяти, посвященный 74 годовщине снятия блокады Ленинграда, начнется на площади Дома культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) 27 января в 11 часов. В митинге примут участие представители совета ветеранов микрорайона Антипинский и чтецы. Ведущий объявит минуту молчания, после которой участники митинга возложат цветы к обелиску памяти. 

Разговор о духовно-нравственных традициях воспитания в семье начнется на встрече участников клуба "В кругу друзей" в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) в 16 часов 30 минут. 

Молодежный театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) приготовил для горожан интересные постановки. 27 января в 11 часов начнется интерактивный спектакль для детей "Волшебный горшочек". В 18 часов в этом театре пройдет спектакль "Бальзаминов". 

28 января в 11 часов в "Ангажементе" покажут спектакль "Ежик, Медвежонок и дырпыр". В 18 часов – спектакль-квартирник, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого, сообщает пресс-служба  департамента культуры администрации Тюмени. 

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Теги: библиотеки , культура

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