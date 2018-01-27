Олимпийский чемпион Александр Тучкин провел мастер-класс для тюменских спортсменов

Олимпийский чемпион провел мастер-класс для тюменских спортсменов/Фото ИА "Тюменская линия"

За активное вовлечение детей в спорт высказался двухкратный олимпийский чемпион по гандболу Александр Тучкин на встрече с начинающими тюменскими спортсменами. Мастер-класс, который прошел в школе №63 Тюмени 26 января, посетили курсанты ТВВИКУ и воспитанники спортивной школы "Старт ХХI век".

"Неважно, добьются ли ребята больших результатов. Хотя бы час в день, проведенный активно, принесет им огромное удовольствие. Поэтому я буду делать все от меня зависящее, чтобы дети выходили на улицу и играли в спортивные игры", - сказал Александр Тучкин.

Часовой мастер–класс олимпийского чемпиона для молодых тюменских спортсменов завершился фотосессией. От желающих сделать фотографию на память и получить автограф не было отбоя. Гандол в Тюмени набирает популярность. По словам завуча школы №63 Елены Карасевой, на базе учебного учреждения этим видом спорта занимаются около 80 детей. Тренировки начались осенью 2017 года.

"Я пришла на первое занятия просто из любопытства и осталась, это захватывающий спорт, - рассказала воспитанница секции гандбола Анастасия Заречникова. – Мечтаю попасть в олимпийскую сборную, а у олимпийского чемпиона интересно узнать, как развить в себе упорство".

Как отмечает начальник отдела по спорту департамента по спорту и молодежной политике Андрей Колычев, гандбол в тюменских спортивных школах начали культивировать около трех лет назад, со спортсменами занимаются четыре тренера. Со спортивным инвентарем сложностей нет, а вот игровую площадку найти непросто.

"Есть сложности с игровыми залами: они должны соответствовать стандарту 40 на 20 метров, таких площадок у нас практически нет, - отметил он. - В 63 школе занятия удалось организовать, это радует".

Олимпийский чемпион Александр Тучкин рассказал, что несмотря на уход из профессионального спорта, продолжает следить за успехами и неудачами коллег. По мнению спортсмена, сейчас в России наблюдается новый виток развития гандбола, большие надежды на новое руководство федерации.

"Нужно немного, подождать, чтобы появился результат, потому что слишком долго мы были в провале. Теперь нужно чуть больше времени, чтобы выросли новые игроки. Думаю, что новая сборная во главе с Эдуардом Кокшаровым будет иметь успех и мы увидим новый гандбол в России", - заключил спортсмен.

﻿ Олимпийский чемпион провел мастер-класс для тюменских спортсменов/Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева