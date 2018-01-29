Вагайские полицейские задержали подозреваемого в грабеже

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Жителя с. Вагай 1990 г. р. подозревают в грабеже. У своего знакомого он открыто похитил планшет. Сумма ущерба составила 4 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД россии по Тюменской области, с заявлением в полицию обратился житель Вагая, который рассказал, что накануне к нему в гости пришел знакомый, уходя домой, гость взял планшет, на просьбы хозяина вернуть технику ответил, что возвращать имущество не собирается.

Оперативники задержали подозреваемого, доставили его в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Молодой человек свою вину признал полностью. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Задержанному избрана мера пресечения до суда - подписка о невыезде.