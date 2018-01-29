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В Белоярском ликвидируют свалку вблизи аэропорта, привлекающую птиц

13:49 29 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото 72.rospotrebnadzor.ru.

Югорскую коммунальную эксплуатирующую компанию обязали ликвидировать полигон ТБО вблизи аэропорта города Белоярский.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, деятельность по складированию отходов, привлекающих птиц вблизи аэродрома, пресек сургутский транспортный прокурор.

Проверка показала, что вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ в районе аэропорта на расстоянии 7 км от контрольной точки аэродрома находится полигон твердо-бытовых отходов. Складирование мусора способствовало массовому скоплению птиц и тем самым угрожало безопасности полетов.

Сургутский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о запрете эксплуатации полигона ТБО и обязанности компании произвести рекультивацию земельного участка. Решением Белоярского городского суда ХМАО требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле Сургутского транспортного прокурора.

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Теги: аэропорт , безопасность , мусор , экология

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