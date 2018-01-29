В Тюмени в суде рассмотрят дело о фиктивной регистрации мигрантов

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24 мигранта из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана прописала 22-летняя жительница Тюмени в небольшом частном доме по ул. Тундровой, в котором проживала семья родителей.

При этом девушка не намеревалась предоставлять гостям жилье для проживания. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ".

Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело. Согласно действующему законодательству постановка иностранных граждан по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Данные уведомления направляет принимающая сторона, то есть владелец жилья.

Добавим, санкция ст. 322.3 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.