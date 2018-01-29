Дни татарской культуры открылись в тобольском Заболотье

Фото: ТРЦК

Торжественное открытие Дней татарской культуры состоялось в с. Лайтамак, д. Вармахли и Топкинская Тобольского района.

Это труднодоступные поселения татарского Заболотья. Поэтому местные жители всегда рады приезду работников культуры.

Для взрослых была подготовлена праздничная концертная программа "Добро пожаловать в новый 2018 год", сообщает Тобольский районный центр культуры. А для детей организовали программу "Потанцуй ты с нами".

Жители отдаленных поселков не только посмотрели выступления творческих коллективов, но и угостили артистов национальными блюдами.