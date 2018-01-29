Дублеры ФК "Тюмень" уходят в "Торпедо"

Фото - fc-tyumen.ru

Воспитанники футбольного клуба "Тюмень" отправятся во владимирское "Торпедо". Защитник Иван Сметанин и нападающий Владислав Башинский присоединятся к команде, выступающей во втором дивизионе российского футбола.

Иван Сметанин, как сообщает пресс-служба ФК "Тюмень", подпишет арендное соглашение до конца текущего сезона. В этом футбольном году 21-летний оборонец большую часть времени провел, выступая за дублеров. Но тюменцу удалось запомниться болельщикам одним матчем за основную команду. Сметанин провел полную игру за "Тюмень" против новосибирской "Сибири" в рамках Кубка России.

20-летний форвард Владислав Башинский является твердым игроком дубля, но за основную команду не выступал. Футболист также отправится в "Торпедо", но на правах просмотрового игрока.

Кроме общих цветов, "Тюмень" и владимирское "Торпедо" сближает личность спортивного директора клуба. Им является бывший наставник сибиряков Евгений Дурнев. Долгое время он тренировал торпедовцев.