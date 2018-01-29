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Первые полмиллиона индюшат вывели в юргинском инкубатории

15:16 29 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото mcx.ru

Полмиллиона индюшат выращены в инкубатории тюменского "Абсолют-Агро".  

В Юргинском районе и Заводоуковском городском округе Тюменской области продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по выращиванию и переработке индейки. К концу 2017 года в комплексе ООО "Абсолют-Агро" проинкубировано почти 660 тысяч яиц, получено 550 тыс. индюшат. Напомним, торжественное открытие производства с участием губернатора Тюменской области Владимира Якушева состоялось в октябре 2017 года.

Юргинский инкубаторий работает только с собственным яйцом, получаемом на племенном репродукторе ГК "РУСКОМ" в Омской области. С начала работы комплекса реализовано более 3,5 тыс. тонн индейки. Убой и переработка птицы ведется в цехе убоя в Заводоуковске, который вышел на проектную мощность - 2 тыс. голов в сутки. В ООО "Абсолют-Агро" работают 574 человека, из них 225 - на комплексе по выращиванию в с. Юргинское, 349 - в цехе убоя.

Птицефабрика фактически построена с нуля. Инвесторами проекта стоимостью 2,19 млрд рублей выступили ГК "РУСКОМ" и ГК "Абсолют". В строительных и монтажных работах принимало участие 15 предприятий и организаций, в поставках оборудования – 29 юридических лиц из России, ближнего и дальнего зарубежья.

На комплексе выращивается индейка мясной породы – "хайбрид-конвертер", которая по критерию живой массы относится к тяжелым видам. Вес самца достигает 25 кг, самки 15 кг. Все системы, необходимые для содержания (кормление, поение, освещение, микроклимат) регулируются в автоматическом режиме. Используются корма только растительного происхождения.

Добавим, что инвестиционный проект получил высокое общественное признание. За его реализацию инвестор Темури Латария удостоен диплома в специальной номинации "За вклад в развитие предпринимательства". Награду получила заместитель директора по производству ООО "Абсолют-Агро" Катерина Шабашева.

"Идеальный инвестор - тот, кто не пасует перед сложностями, выполняет взятые на себя обязательства, создает новые рабочие места, приносит в регион новые технологии. Можно привести в пример сразу несколько проектов, реализованных в Тюменской области, и их инвесторов. Но по итогам прошедшего года я особо выделил один из проектов, к реализации которого инвестор подошел комплексно. Он не только дал старт появлению в регионе совершенно нового направления. Он в кратчайшие сроки предельно грамотно и профессионально построил производство. А параллельно сформировал коллектив, позаботился не только об обучении и подготовке сотрудников, но и решении их бытовых вопросов. Именно этот проект стал поводом учредить специальную номинацию нынешней премии "За вклад в развитие предпринимательства", - выступил на церемонии вручения премии губернатор Владимир Якушев.

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Теги: Абсолют-Агро , Владимир Якушев , инвестиционный проект , новые рабочие места , птицеводство , птицефабрика , РУСКОМ , Юргинский район

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