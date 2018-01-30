Парк тюменского АПК пополнят сорок комбайнов и тракторов Ростсельмаша

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Более четверти комбайнов и тракторов, произведенных в первую рабочую неделю 2018 года, крупнейший производитель сельскохозяйственных машин Ростсельмаш поставит в Тюменскую область.

"Самая крупная партия машин отгружена в адрес дилерского центра, работающего в Тюменской области, - сообщил директор департамента маркетинга Ростсельмаша Прохор Дармов. - Также большие партии техники направлены в Ростовскую, Воронежскую области".

Всего за первую рабочую неделю, на предприятии произвели более 150 комбайнов и тракторов, не считая прицепной и навесной сельхозтехники.

Из 150 единиц, по данным областного департамента АПК, 40 единиц (27 %), отправляется в Тюменскую область. ЗАО "Тюменьагромаш" уже оплатил 30 зерноуборочных комбайнов, шесть тракторов, четыре самоходных косилки.

В феврале эта техника должна прибыть на площадки ЗАО "Тюменьагромаш" для последующей реализации ее сельхозтоваропроизводителям.

Ростсельмаш (Ростовские сельскохозяйственные машины) — российская компания, входящая в пятерку крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники. В ее составе 13 предприятий. Производственные площадки находятся в Канада, России, США, Украине и Казахстане.

Борис Олейник