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Жителей Тюменской области проконсультировал Эрнест Валеев

18:30 29 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Депутат Государственной думы от Тюменской области Эрнест Валеев. Фото ТРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной думы от Тюменской области Эрнест Валеев работал с обращениями жителей региона в общественной приемной председателя партии "Единая Россия" в Тюмени.

К парламентарию обратился житель Нижней Тавды, который рассказал, что в сельском поселении был построен биатлонный центр, он уже действует, проложена лыжня, занимаются дети. И неожиданно выяснилось, что земля – не муниципальная, а паевая.

Эрнест Валеев намерен разобраться в этом вопросе, для чего он отправит запрос главе Нижнетавдинского района для уточнения информации.

Практически детективную историю депутату рассказала жительница Тюмени. Семь лет назад она брала кредит в одном из банков, гасила его исправно и в скором времени закрыла. В октябре прошлого года банк потребовал погасить задолженность в 160 тыс. рублей. Якобы женщина оформила кредитную карту, активно ею пользовалась, а теперь не хочет выплачивать долг и проценты.

"Интересный факт – деньги с карты снимали в Грозном, где я никогда не была, - сообщила заявительница. – Я обратилась в полицию, но в возбуждении дела мне отказали".

Депутат пообещал найти правду, для этого он обратиться к прокурору Тюменской области.

Восстановить справедливость попросил молодой тюменец: "Я обращаюсь к вам как представитель малого бизнеса. Мы сотрудничали с предприятием Бурятии, поставляли туда сырье, но денег за него так и не увидели. Прошел суд, который мы выиграли, однако долг нам так и не вернули".

Эрнест Валеев собирается обратиться к заместителю генерального прокурора по Дальневосточному федеральному округу.

Пожилая жительница Тюменского района столкнулась с проблемой, которую сама не в силах разрешить: она не может оформить в собственность землю, так как в кадастре допущены ошибки.

"Это не только ваша проблема, - отметил Эрнест Валеев, ознакомившись с документами. – Нужно разбираться с вопросом, поскольку у ваших соседей точно такие же сложности. Я отправлю запрос главе Тюменского района, чтобы получить полную информацию".

Многие приходят к депутату за консультацией по юридическим вопросам, и чаще всего они касаются жилья. Так, мужчина, получивший комнату в общежитии в 1983 году и имеющий на руках ордер, рискует потерять это жилье. Уже состоялось судебное заседание, итог которого для тюменца неутешителен – его должны выселить. Суд проходил в то время, как мужчина обратился в департамент имущественных отношений для заключения договора социального найма. Депутат посоветовал обжаловать судебное решение и разъяснил, какие документы потребуются в ходе судебного заседания.

Цены и тарифы на услуги ЖКХ, включение в квитанции необоснованных платежей, проблемы с трудоустройством – это еще ряд вопросов, с которыми тюменцы пришли на прием к парламентарию. Эрнест Валеев консультировал, давал разъяснения и оказывал помощь заявителям, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

 

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Теги: Единая Россия , прием граждан , Эрнест Валеев

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