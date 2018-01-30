Спортсмен ФК "Тюмень" вошел в молодежную сборную России по футболу

фото: rfs.ru

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал игроков, которых он вызывает на февральский сбор, сообщается на сайте ФНЛ.

Российская команда отправится в Испанию 1 февраля, где будет тренироваться вплоть до 8 числа. В ходе сбора россияне проведут три контрольных поединка – 3 февраля с клубом китайской Суперлиги "Тяньцзинь Тэда", 6 февраля с клубом испанской Сегунды "Реал Баломпедика Линенсе" и 8 февраля с мюнхенской "Баварией-2" U-23 .

"Перед молодежной сборной России по футболу поставлена задача выхода на ОИ-2020 в Токио. Для ее выполнения нам необходимо выйти из отборочной группы в финальную стадию ЧЕ-2019, а там попасть в первую четверку лучших молодежных команд Европы. Задача невероятно сложная. Для ее решения необходимо объединить усилия РФС и футбольных клубов", - отметил старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов

Молодежная сборная, таким образом, начнет подготовку к двум ответственным гостевым матчам в рамках квалификации Чемпионатам Европы-2017 U-21 c Македонией (23 марта) и Гибралтаром (27 марта).

В Испанию полетит 24 футболиста. Среди них 11 игроков, выступающих за команды ФНЛ. Вратарь: Александр Мелихов ("Томь") ; Защитники: Александр Лихачев, Шамсиддин Шанбиев (оба - "Спартак-2"), Джамалдин Ходжаниязов ("Динамо СПб"), Павел Шакуро ("Тюмень");

Полузащитники: Илья Камышев ("Зенит-2" ), Игорь Коновалов ("Кубань"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Андрей Мостовой ("Химки"), Владислав Пантелеев ("Спартак-2"). Нападающий: Александр Соболев ("Крылья Советов").

Полностью список игроков, вызванных на сбор, доступен на сайте РФС.