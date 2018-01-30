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ФК "Тюмень" покинули защитник Александр Серасхов и форвард Алексей Турик

14:32 30 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.fc-tyumen.ru

Футбольный клуб "Тюмень" в Сочи продолжает подготовку к весенней части первенства России среди команд ФНЛ.  В стане команды произошли изменения. Расположение покинули защитник Александр Серасхов и форвард Алексей Турик.

Как сообщает пресс-служба клуба, сочинский сбор вместе с черно-белыми начнет потенциальный защитник. Его имя будет объявлено в ближайшее время. Других футболистов на просмотре тренерский штаб подключать не намерен.

После трех выходных дней команда под руководством Владимира Маминова вернулась в сочинский санаторий "Актер", где состоится важный учебно-тренировочный сбор.

На берегу Черного моря сибирские футболисты пробудут до 6 февраля. Кроме тренировочных занятий, игроков ждет два товарищеских матча. Соперником "Тюмени" станет также выступающий в ФНЛ астраханский "Волгарь". Южан, помимо рандеву с сибиряками, ждут две двусторонки – у астраханцев солидное количество просмотровых футболистов. Ориентировочная дата проведения поединков команды Маминова и "Волгаря" – 1 и 5 февраля. 

Защитник ФК "Тюмень" Павел Шакуро с 1 по 8 февраля находится в расположении молодежной сборной России и отправится на контрольный сбор в Испанию.

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Теги: сборы , ФК Тюмень , футбол

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