ФК "Тюмень" покинули защитник Александр Серасхов и форвард Алексей Турик

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Футбольный клуб "Тюмень" в Сочи продолжает подготовку к весенней части первенства России среди команд ФНЛ. В стане команды произошли изменения. Расположение покинули защитник Александр Серасхов и форвард Алексей Турик.

Как сообщает пресс-служба клуба, сочинский сбор вместе с черно-белыми начнет потенциальный защитник. Его имя будет объявлено в ближайшее время. Других футболистов на просмотре тренерский штаб подключать не намерен.

После трех выходных дней команда под руководством Владимира Маминова вернулась в сочинский санаторий "Актер", где состоится важный учебно-тренировочный сбор.

На берегу Черного моря сибирские футболисты пробудут до 6 февраля. Кроме тренировочных занятий, игроков ждет два товарищеских матча. Соперником "Тюмени" станет также выступающий в ФНЛ астраханский "Волгарь". Южан, помимо рандеву с сибиряками, ждут две двусторонки – у астраханцев солидное количество просмотровых футболистов. Ориентировочная дата проведения поединков команды Маминова и "Волгаря" – 1 и 5 февраля.

Защитник ФК "Тюмень" Павел Шакуро с 1 по 8 февраля находится в расположении молодежной сборной России и отправится на контрольный сбор в Испанию.