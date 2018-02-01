В регионе более сорока семей получили господдержку в связи с рождением тройни

Фото ИА "Тюменская линия"

42 семьи из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Сладковского, Тюменского, Тобольского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Омутинского районов получили региональную поддержку за пять лет. Единовременная выплата на приобретение жилого помещения (улучшение жилищных условий) семьям, в которых одновременно родились трое или более детей, введена по инициативе губернатора Владимира Якушева в 2013 году.

В 2017 году выплату на улучшение жилищных условий получили три семьи, в которых родились тройни.

"Сегодня в нашем регионе более 230 тысяч семей. В них воспитываются более 350 тысяч детей. В Тюменской области ежегодно на две тысячи увеличивается количество многодетных семей, сейчас их более 23 тысяч. Это почти в три раза больше, чем десять лет назад. Это радует. Значит тюменцы с оптимизмом смотрят в будущее и уверенно строят свое счастье", - отметил глава региона Владимир Якушев.

Напомним, право на единовременную выплату возникает со дня рождения одновременно трех и более детей, действует до достижения ими совершеннолетия и может быть реализовано один раз. Размер выплаты рассчитывается на дату обращения, исходя из состава семьи, в размере 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи и средней стоимости одного квадратного метра жилья по муниципальным образованиям, утвержденной главным управлением строительства Тюменской области.

При этом состав семьи включает в себя несовершеннолетних детей, их родителей, находящихся в зарегистрированном браке, являющихся гражданами Российской Федерации и проживающих в Тюменской области в течение пяти лет, предшествующих обращению за государственной поддержкой.