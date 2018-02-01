В Тюмени проверят дома с фасадными системами

Фото - ИА "Тюменская линия"

В Тюмени проверят дома с такими же фасадами, как и у пострадавшей от пожара высотки на ул. Олимпийской, 4. Об этом сообщил заместитель прокурора региона Руфат Биктимеров на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Напомним, пожар в жилом доме произошел вечером 8 января. От огня пострадали 43 квартиры. Завершить все работы по восстановлению дома планируется до конца 2018 года. Финансироваться они будут из средств городского бюджета. На время ремонтных работ пострадавшие от пожара жильцы проживают в арендованном жилье. Стоимость найма компенсируют из областного бюджета.

Как рассказал Руфат Биктимеров, выяснилось, что причиной распространения огня стал горючий материал, которым было обшито здание на ул. Олимпийская. Областной прокурор поручил проверить жилые дома, а также школы, детсады и больницы, обшитые таким же фасадом.

"На Олимпийской, 4 использовался фасад, состоящий из двух листов, а внутри был горючий материал. Он горит по принципу трубы снизу вверх. Потушить такое очень сложно, - рассказал зампрокурора. - Теперь предстоит снять часть обшивки со зданий и направить образцы на проверку специалистам МЧС. Работа предстоит большая".

Николай Ступников