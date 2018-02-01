Самую большую стаю дельфинов биологи увидели у берегов южной Африки

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Около 600 афалин заметили у берегов южной Африки биологи. Это уникальное явление, считают ученые, так как обычно дельфины живут группой численностью 50-60 особей.

Встреча большой группы дельфинов и биологов произошла в акватории южноафриканской Восточно-Капской провинции, где ученые изучают индо-африканскую популяцию афалин. Биологи еще лет 10 назад обратили внимание, что стаи животных имеют тенденцию к укрупнению. В 2008 году у побережья Южной Африки обитали группы из 18 дельфинов, а уже к 2016 году стая увеличилась более чем в четыре раза.

Есть версия, что укрупнение стай вызвано необходимостью эффективной защиты от белых акул, чья популяция в этом регионе заметно возросла. Афалины — самые распространенные дельфины. Они обитают в теплых и умеренных водах Мирового океана за исключением районов Арктики и Антарктического круга. Питаются рыбой и способны охотиться на нее самостоятельно, но обычно проделывают это совместно, стаей, численность которой варьируется от 30-35 до 65-70 афалин. Именно поэтому встретить такое скопление дельфинов в одном месте — большая удача для ученых.

Интересно, что в ходе исследований у афалин были обнаружены: способность к поведенческому подражанию людям и к пониманию новых последовательностей в искусственном языке, и способность учитывать не только его семантическую компоненту, но и синтактическую. Афалины отслеживают моменты собственного поведения, понимают указательные жесты, узнают себя в зеркале, что говорит о наличии самосознания и другое. Не зря же ученые не первый год обсуждают тему, что к дельфинам нужно относиться как к личностям, их права на жизнь и свободу нужно уважать, сообщает агентство ФОБОС.