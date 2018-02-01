Тюменец отправился в колонию за пьяную езду

ГИБДД Тюменской области

Водителя, виновного в неоднократной пьяной езде, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в октябре 2016 года молодого человека приговорили к 300 часам бесплатных общественно полезных работ за повторную пьяную езду. Он также был лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

22 июля 2017 года он в состоянии опьянения на Toyota Carina поехал кататься. На ул. Пышминской иномарку остановил сотрудник ДПС. Во время разговора инспектор обратил внимание на невнятную речь и неадекватное поведение водителя. От прохождения медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере молодой человек отказался.

Суд назначил тюменцу один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.