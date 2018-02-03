НКО приглашают к участию в конкурсе "Наш регион"

фото utmn.ru

Прием заявок на конкурс социальных проектов "Наш регион" открыт 1 февраля. Окончание заявочного этапа – 12 марта.

Конкурс "Наш регион-2018" проводится на территории Уральского, Сибирского, Приволжского федеральных округов, городов Москвы, Санкт-Петербурга. Организаторы ожидают заявки из 14 регионов. Его бюджет составляет 1 млн рублей. У конкурса четыре направления: "Добрый город", "Развитие и успех", "Объединяя усилия", "Активное поколение".

Благотворительный фонд развития города Тюмени приглашает к участию в конкурсе некоммерческие организации: общественные объединения, муниципальные учреждения, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, имеющие расчетный счет в банке без долговых обязательств, осуществляющие деятельность в регионах конкурсной программы.