Около сто сорока иностранных компаний подали заявки на участие в инвестфоруме в Сочи

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Около 140 иностранных компаний подтвердили свое участие в Российском инвестиционном форуме (РИФ) 15-16 февраля. Всего в мероприятии примут участие около 4 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте правительства Краснодарского края.

"Всего на форуме ожидается около 4 тысяч участников – это представители российского и иностранного бизнеса – уже сегодня свое участие подтвердили порядка 140 иностранных компаний, главы субъектов РФ, эксперты, журналисты", — рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, Сочи уже готов к встрече гостей, для участников мероприятия разработаны удобные транспортные маршруты. Губернатор добавил, что отдельное внимание регион уделил вопросам организации безопасности. Помимо насыщенной деловой программы, для гостей и участников Форума власти предусмотрены различные культурные мероприятия. "Во время форума пройдет XI Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Кроме того, будет организован забег по трассе "Формулы-1", хоккейный матч "Сборная Форума – Сборная правительства России", корпоративные игры в спортивном комплексе Александра Карелина", — поделился глава региона.

Губернатор также отметил, что в этом году власти рекомендовали отельерам не завышать цены на проживание во время проведения форума. Российский инвестиционный форум пройдет я в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров Форума.