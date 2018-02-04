Тюменские врачи-изобретатели помогают сокращать травматичность операций детей

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Более 500 детей с врожденной паховой грыжей прооперировано в детском отделении плановой хирургии ОКБ №2 за последние четыре года. Все хирургические вмешательства проведены методом лапароскопии с применением инструментария, запатентованного молодым тюменским изобретателем, ординатором кафедры кардиологии и кардиохирургии института непрерывного профессионального развития - Антоном Комаровым.

Как рассказал Антон Комаров, на разработку специальной иглы для герниорафии его подтолкнуло то, что при выполнении открытого грыжесечения у мальчиков есть риск травмирования семенных канатиков, а это может привести к бесплодию. "Эндоскопические техники позволяют подойти к патологии изнутри, тем самым исключив опасные этапы операции. Примечательно, что устройств для подведения лигатур при грыжесечении медицинская промышленность не выпускает. По этой причине мы разработали собственный инструмент, который стал проводником для хирургической нити", - прокомментировал он.

Изобретение представляет собой полую изогнутую иглу длиной около 10 сантиметров, которая позволяет безопасно подвести к внутреннему паховому кольцу одновременно две хирургические нити – основную и вспомогательную. Этими нитями хирург образует петлю вокруг пахового кольца, а затем утягивает его. Средняя длительность операции составила от 14 до 19 минут (в зависимости от процесса патологии – одностороннего или двустороннего). Применение специальной иглы позволило значительно улучшить результаты лечения детей с врожденной паховой грыжей. Уже через несколько часов после операции дети могут ходить, а через день – выписываются на амбулаторное наблюдение. "Модифицированный метод герниорафии при врожденной паховой грыже у детей с использованием авторского устройства зарекомендовал себя как малоинвазивный, быстрый, дающий отсутствие рецидивов и послеоперационных осложнений и несущий превосходный косметический эффект", - отмечает заведующий хирургическим отделением №1 службы оказания медицинской помощи детям "ОКБ №2" Михаил Аксельров.

Методика, конечно, молода и еще требует накопления опыта и дальнейшего, углубленного анализа отдаленных результатов, сообщает пресс-служба "ОКБ №2".