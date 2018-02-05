Тюменские лыжники завоевали медали на первенстве мира

Тюменские лыжники завоевали медали первенства мира/фото ЦСП72

Тюменец Денис Спицов победил в скиатлоне. Кроме того, он стал серебряным призером в индивидуальной гонке классическим стилем.

Первенство мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23 лет проходило в Швейцарии, регион Гомс с 28 января по 3 февраля. Воспитанник ЦПСР Иван Якимушкин выиграл бронзу. В этом же виде среди девушек серебряную медаль завоевала спортсменка ЦСП72 - Анна Жеребятьева.

Напомним, в состав сборной команды России вошли шесть тюменцев, которые вернулись домой с четырьмя медалями, сообщает пресс-служба ЦСП72.