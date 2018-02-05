В Мизоновской школе открылся новый математический класс

В Мизоновской школе открылся новый математический класс/ Фото департамента образования и науки Тюменской области

В формате мастер-класса по робототехнике прошло торжественное открытие нового математического класса в Мизоновской школе.

Ребята с интересом узнавали, как создают роботов и ознакомились со специальными компьютерными программами, которые приводят их в движение. Вскоре школьники уже сами мастерски управляли машинами.

Математический класс оборудован современными средствами: новыми магнитно-маркерными досками, удобной мебелью, учебными пособиями и развивающими играми.

В рамках его открытия школе вручили 14 новых ноутбуков и видеопроектор, которые ребята выиграли в конкурсе IT-актив, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.