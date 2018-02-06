В Тюмени мошенники украли у пенсионерки сто тысяч рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Телефонных мошенников, обманувших пенсионерку, разыскивают в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, мошенник позвонил 97-летней пенсионерке на стационарный телефон. Он представился внуком и сообщил женщине, что в ходе драки нанес тяжкий вред здоровью мужчине, которому требуется дорогостоящая операция. После этого злоумышленник прислал посредника, которому пенсионерка передала 110 тыс. рублей.

Тюменские полицейские советуют гражданам не реагировать на просьбы о переводе денег. Не передавать денежные средства третьим лицам, всегда самостоятельно перезванивать родственникам для выяснения обстоятельств.