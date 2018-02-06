Молодежь Тюменской области сможет дать наказы президенту

минобрнауки.рф

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов "Если бы я был президентом".

Приглашаются школьники, студенты вузов и ссузов, а также курсанты военных училищ, учащиеся организации дополнительного образования.

Отправить конкурсную заявку и работу до 15 февраля можно на адрес электронной почты с пометкой в теме письма "Если бы я был президентом".

Номинации конкурса: эссе на тему "Если бы я был президентом - мои первых три указа", рисунок на тему "Если бы я был президентом, какой была бы Россия?", видеоролик "Если бы я был президентом, чтобы я изменил в стране?" и проект на тему "Если бы я был президентом - моя программа".

Всероссийский конкурс молодежных проектов создан для формирования у молодежи интереса к участию в построении будущего страны, а так же в формирования предложений будущему лидеру государства.

Ознакомиться с положением проекта можно здесь.

Организаторами конкурса являются АНО "Центр развития молодежного парламентаризма" и палата молодых законодателей при Совете Федерации Российской Федерации, сообщает ДТиС "Пионер".