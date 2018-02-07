В Ноябрьске ссора в пьяной компании закончилась поножовщиной

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Мужчину, обвиняемого в убийстве, осудят в Ноябрьске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в ноябре 2017 года компания распивала спиртные напитки. В ходе застолья между 50-летним гостем и хозяином квартиры произошел конфликт. Обвиняемый нанес удар ножом в шею потерпевшему.

Мужчина скрылся с места происшествия. Прибывшие медики констатировали смерть хозяина квартиры. Полицейские оперативно задержали злоумышленника.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.