В Ишимском районе на фестивале ГТО выступили одиннадцать команд

Фото: csp72.ru

85 местных жителей приняли участие в районном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди школьников, молодежи и старшего поколения, который состоялся в Ишимском районе.

Как сообщает администрация Ишимского района, состязались 11 команд. Лучшими в командном зачете в разных возрастных группах признаны команды Стрехнинской школы, гагаринской молодежи и взрослых из Стрехнинского сельского поселения.

Они будут представлять Ишимский район на областном этапе Зимнего фестиваля ГТО.