up

7.02.2018 среда

USD 57,2196

EUR 70,9294

В Тюмени -8..-10 С 1 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Алексей Ягудин: у тюменских фигуристов хорошая спортивная подготовка

15:32 07 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Первый мастер-класс для тюменских фигуристов провел заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Алексей Ягудин в спортивном комплексе "Прогресс".

Восьмилетняя воспитанница СДЮШОР "Прибой" Настя Герасимова попала на мастер-класс с Алексеем Ягудиным. Скольжение, дорожки шагов и многие другие элементы от мастера спорта вдохновляют на победы, считает она.

Фото ИА "Тюменская линия"

Инициатива Общероссийского народного фронта - проект "Легенды спорта – детям" - порадовала спортсменов по фигурному катанию и вызвала ажиотаж у поклонников ледовых представлений и даже кинематографа. Звезда фигурного катания с первых минут на тюменском льду порадовал легкостью в общении и готовностью дать как можно больше ценных советов будущим тюменским чемпионам. Отец двоих дочек на собственном опыте убежден, что дети - это будущее России.

"Я не считаю себя легендой. Я считаю себя человеком, который может научить чему-то. Пускай дети и не знают, кто такой дядя Лёша, но может они узнают, как побеждать", - сказал Алексей Ягудин.

фото "Тюменская линия"

После мастер-класса фигурист дал автограф-сессию ребятам и их родителям.

Председатель президиума региональной федерации фигурного катания Лариса Якушева отметила, что появление столь титулованного спортсмена на тюменском льду - это особенное событие для Тюмени. Это отмечают и дети, и их тренеры. Ребята впервые заполучили для мастер-классов профессионала высокого уровня. По словам Ларисы Якушевой, Алексей Ягудин во время тренировки похвалил ребятишек за хороший уровень подготовки.

"Каждому спортсмену важно пообщаться с олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира в своем виде спорта – это очень важно и интересно. И тем более услышать какие-то его советы. Столько титулованный спортсмен с мастер-классами у нас впервые. Это и тесное общение с кумиром фигуристов, и технические советы: Алексей Константинович видит уровень детей, подстраивается под их возраст, дает важные комментарии и советы", - сказала Лариса Якушева. 

В этот же день олимпийский чемпион впервые за 16 лет посетит состязания по фигурному катанию: зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей, которые пройдут на ледовой арене СК "Прибой".

В 20 часов мастер-класс пройдет на катке "Звездный полюс" у ТРЦ "Тюмень Сити Молл", а в 20 часов 30 минут кинотеатр "Атмос Синема" организует автограф-сессию со звездой мирового фигурного катания. Специально к приезду Алексея Ягудина "Атмос Синема" подготовил презент для поклонников кинематографа: в 21 час кинотеатр покажет фильм "Лёд" на неделю раньше мировой премьеры.

Алексей Ягудин завершит свое пребывание в городе 8 февраля. В этот день состоится мастер-класс в СК "Прогресс" с 10 до 11 часов 30 минут.

Напомним, Алексей Ягудин - российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, в его биографии не только победа на Олимпиаде, но и звания чемпиона мира и чемпиона Европы, которые он за свою карьеру получал далеко не один раз.

Лина Орлова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Алексей Ягудин , ОНФ , фигурное катание

Последние новости

17:00 Проект "Мобильный избиратель" в Тюменской области набирает обороты
16:49 В Ханты-Мансийске задержали трех воров за несколько минут
16:38 Тюменский авиатор удостоен высокой государственной награды
16:27 Школа социального предпринимательства гордится успехами выпускников Фото
16:16 Тюменским студентам вручили персональные приглашения на выборы Фото
16:05 Почтальона из Голышманово осудили за активацию карт оплаты сотовой связи
15:54 Проект "Мой участок": информация о выборах стала еще доступнее Фото
15:43 Алексей Ягудин на лед в Тюмени вышел без своих коньков
15:32 Алексей Ягудин: у тюменских фигуристов хорошая спортивная подготовка Фото
15:21 Александр Калинин привел в пример тюменский опыт повышения инвестиционной активности муниципалитетов
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Александр Калинин привел в пример тюменский опыт повышения инвестиционной активности муниципалитетов

Лидеры России собрались в Сочи

Внешэкономбанк выбрал менеджеров по отбору инвестпроектов в Тюменской области

Политика

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Тюменские эсеры представили манифест будущему президенту

Владимир Путин подписал закон о волонтерстве

Экономика

Школа социального предпринимательства гордится успехами выпускников

В Уватском районе активно создают территориальные органы самоуправления

В Ярковском районе увеличилось количество пользователей Wi-Fi

Общество

Проект "Мобильный избиратель" в Тюменской области набирает обороты

Тюменский авиатор удостоен высокой государственной награды

Тюменским студентам вручили персональные приглашения на выборы

Спорт

Алексей Ягудин на лед в Тюмени вышел без своих коньков

Алексей Ягудин: у тюменских фигуристов хорошая спортивная подготовка

Капитан ФК "Тюмень" сменил прописку

Происшествия

В Ханты-Мансийске задержали трех воров за несколько минут

Почтальона из Голышманово осудили за активацию карт оплаты сотовой связи

Тоболяк снял все деньги с карты доверчивого приятеля
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+