Алексей Ягудин: у тюменских фигуристов хорошая спортивная подготовка

Фото ИА "Тюменская линия"

Первый мастер-класс для тюменских фигуристов провел заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Алексей Ягудин в спортивном комплексе "Прогресс".

Восьмилетняя воспитанница СДЮШОР "Прибой" Настя Герасимова попала на мастер-класс с Алексеем Ягудиным. Скольжение, дорожки шагов и многие другие элементы от мастера спорта вдохновляют на победы, считает она.

Фото ИА "Тюменская линия"

Инициатива Общероссийского народного фронта - проект "Легенды спорта – детям" - порадовала спортсменов по фигурному катанию и вызвала ажиотаж у поклонников ледовых представлений и даже кинематографа. Звезда фигурного катания с первых минут на тюменском льду порадовал легкостью в общении и готовностью дать как можно больше ценных советов будущим тюменским чемпионам. Отец двоих дочек на собственном опыте убежден, что дети - это будущее России.

"Я не считаю себя легендой. Я считаю себя человеком, который может научить чему-то. Пускай дети и не знают, кто такой дядя Лёша, но может они узнают, как побеждать", - сказал Алексей Ягудин.

фото "Тюменская линия"

После мастер-класса фигурист дал автограф-сессию ребятам и их родителям.

Председатель президиума региональной федерации фигурного катания Лариса Якушева отметила, что появление столь титулованного спортсмена на тюменском льду - это особенное событие для Тюмени. Это отмечают и дети, и их тренеры. Ребята впервые заполучили для мастер-классов профессионала высокого уровня. По словам Ларисы Якушевой, Алексей Ягудин во время тренировки похвалил ребятишек за хороший уровень подготовки.

"Каждому спортсмену важно пообщаться с олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира в своем виде спорта – это очень важно и интересно. И тем более услышать какие-то его советы. Столько титулованный спортсмен с мастер-классами у нас впервые. Это и тесное общение с кумиром фигуристов, и технические советы: Алексей Константинович видит уровень детей, подстраивается под их возраст, дает важные комментарии и советы", - сказала Лариса Якушева.

В этот же день олимпийский чемпион впервые за 16 лет посетит состязания по фигурному катанию: зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей, которые пройдут на ледовой арене СК "Прибой".

В 20 часов мастер-класс пройдет на катке "Звездный полюс" у ТРЦ "Тюмень Сити Молл", а в 20 часов 30 минут кинотеатр "Атмос Синема" организует автограф-сессию со звездой мирового фигурного катания. Специально к приезду Алексея Ягудина "Атмос Синема" подготовил презент для поклонников кинематографа: в 21 час кинотеатр покажет фильм "Лёд" на неделю раньше мировой премьеры.

Алексей Ягудин завершит свое пребывание в городе 8 февраля. В этот день состоится мастер-класс в СК "Прогресс" с 10 до 11 часов 30 минут.

Напомним, Алексей Ягудин - российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, в его биографии не только победа на Олимпиаде, но и звания чемпиона мира и чемпиона Европы, которые он за свою карьеру получал далеко не один раз.

Лина Орлова