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В Тюменском районе лесничий вырубил часть соснового леса

14:38 07 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Лесничий, виновный в незаконной рубке сосен, осужден в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в июле 2017 года лесничий Богандинского лесничества нанял для рубки сосен бригаду, в том числе и за границами своей деляны в Богандинском лесничестве. Рабочие спилили 32 сосны и вывезли их на участок лесничего для изготовления сруба.

Размер ущерба, причиненного департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 208 тыс. рублей. Обвиняемый в ходе следствия полностью его возместил.

Суд назначил леснику два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он на два года лишен права занимать должности в бюджетных и казенных учреждениях в сфере лесопользования. При назначении наказания суд учел наличие у лесничего судимости.

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Теги: Тюменский район , черный лесоруб

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