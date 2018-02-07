В Тюменском районе лесничий вырубил часть соснового леса

phototyumen.ru

Лесничий, виновный в незаконной рубке сосен, осужден в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в июле 2017 года лесничий Богандинского лесничества нанял для рубки сосен бригаду, в том числе и за границами своей деляны в Богандинском лесничестве. Рабочие спилили 32 сосны и вывезли их на участок лесничего для изготовления сруба.

Размер ущерба, причиненного департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 208 тыс. рублей. Обвиняемый в ходе следствия полностью его возместил.

Суд назначил леснику два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он на два года лишен права занимать должности в бюджетных и казенных учреждениях в сфере лесопользования. При назначении наказания суд учел наличие у лесничего судимости.