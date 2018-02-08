Ишимские браконьеры за отстрел косуль заплатят крупный штраф

фото следственного комитета РФ

360 тыс. рублей за отстрел четырех косуль взыскано в ходе судебного заседания с трех ишимских браконьеров.

Расследованием установлено, что трое жителей Ишима в ноябре 2014 года поехали на охоту, где незаконно добыли четырех косуль. Размер причиненного ущерба составил 360 тыс. рублей. В мае 2017 года уголовное дело было прекращено по нереабилитирующему основанию – истечению срока давности для привлечения к уголовной ответственности. При этом фигуранты не возражали против прекращения дела. В июне 2017 года Ишимский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с браконьеров 360 тыс. рублей в возмещение ущерба. В ходе рассмотрения иска районный суд без достаточных к тому оснований поставил под сомнение результаты расследования и взыскал ущерб только за одну убитую косулю в размере 100 тыс. рублей и только с одного браконьера. Ишимская межрайонная прокуратура внесла апелляционное представление на незаконное судебное решение.

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда, рассмотрев дело, отменила решение районного суда и вынесла новое – об удовлетворении прокурорского иска и взыскании солидарно с трех браконьеров 360 тыс. рублей в возмещение ущерба, причиненного незаконным отстрелом четырех косуль.

Решение суда вступило в силу, прокуратура контролирует его реальное исполнение, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.