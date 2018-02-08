Алексей Ягудин приятно удивлен высоким уровнем подготовки тюменских фигуристов

Тюменские фигуристы занимаются спортом без борьбы за лед с хоккеистами, отметил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин во время своего визита в Тюмень.

"Огромный плюс, что есть площадка, которая позволяет заниматься фигурным катанием без борьбы за лед с хоккеистами", - сказал Алексей Ягудин.

Многократный чемпион мира, Европы и Олимпийский игр Алексей Ягудин общался с журналистами и юными спортсменами на пресс-подходе перед открытием зональных соревнований первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей на ледовой арене СК "Прибой".

По его словам, проведенные им накануне мастер-классы в спортивном комплексе "Прогресс" продемонстрировали высокий спортивный уровень юных тюменских фигуристов. Он даже выделил некоторых девочек, которые особо запомнились: "Уровень высокий. Я очень приятно удивлен", - сказал Алексей Ягудин.

Чемпион надеется, что его уроки мастерства помогут ребятам в будущем. "Я просто человек: тридцатисемилетний Лёха, которому чуть больше, чем другим, повезло в спорте. Если бы у меня поинтересовались лет пятнадцать назад мнением о проекте "Легенды спорта - детям" от ОНФ, я бы ответил - ну прикольно. Но сегодня я на все смотрю иначе: у меня две дочки. Теперь я представляю, что одним из этих детей может быть моя дочка. Потому я с любовью и теплотой отношусь к этим проектам ", - пояснил спортсмен.

Олимпиец глубоко убежден, что популяризировать спорт нужно не только с акцентом на достижения, награды и олимпийские победы, но и на воспитание в детях увлеченности спортом, любви к нему. Алексей Ягудин признался, что старшая дочка Лиза совсем не любит фигурное катание, но при этом очень увлечена плаванием.

"Я приверженец того, чтобы спортом занимался любой человек: и молодой, и взрослый. Мы можем говорить о спорте высоких достижений - это отдельный этап. Но сейчас мы говорим о том, чтобы люди занимались спортом - это забота об их здоровье, харизме, целеустремленности. Проект нацелен на то, чтобы вовлечь в спорт массы. Хочу сказать спасибо ОНФ за проект: за то, что мы не просто говорим, но делаем! Мы гордимся нашей армией, русским искусством и классикой. И мы не должны забывать наши олимпийские победы", - призвал Алексей Ягудин.

Напомним, российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский и многократный чемпион мира Алексей Ягудин дает в Тюмени ряд мастер-классов в рамках проекта "Легенды спорта – детям" Общероссийского народного фонда. В 20 часов стартовал мастер-класс на катке "Звездный полюс" у ТРЦ "Тюмень Сити Молл", а в 20 часов 30 минут в кинотеатре "Атмос Синема" состоялась автограф-сессия со звездой мирового фигурного катания. Специально к приезду Алексея Ягудина "Атмос Синема" подготовил презент для поклонников кинематографа: в 21 час кинотеатр покажет фильм "Лёд" на неделю раньше мировой премьеры. Заключительный интенсив с фигуристом ждет воспитанников "Прогресса" утром 8 февраля.

Председатель президиума региональной федерации фигурного катания Лариса Якушева высказала надежду, что мастере-классы с Алексеем Ягудиным вдохновят тюменских фигуристов на победы на открытом первенстве УФО и ПФО по фигурному катанию, который пройдет в СК "Прибой" с 13 по 17 февраля.

Лина Орлова