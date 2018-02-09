В Сладковском районе власти помогают газифицировать жилые дома

Газификация сельских поселений. Фото ООО «Газпром межрегионгаз Север»

49 жителей Сладковского района улучшили свои жилищные условия за счет местного бюджета в 2017 году. Об этом на заседании районной администрации доложил заместитель главы Сергей Цуканов.

Капитально отремонтировано за год 554 кв. м жилых помещений. Власти оказали социальную поддержку в газификации 22 домов.

Кроме того, за счет средств местного бюджета были выполнены мероприятия по повышению надежности инженерных систем ЖКХ.