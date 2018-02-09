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В Сладковском районе власти помогают газифицировать жилые дома

16:18 09 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Газификация сельских поселений. Фото ООО «Газпром межрегионгаз Север»

49 жителей Сладковского района улучшили свои жилищные условия за счет местного бюджета в 2017 году. Об этом на заседании районной администрации доложил заместитель главы Сергей Цуканов.

Капитально отремонтировано за год 554 кв. м жилых помещений.  Власти оказали социальную поддержку в газификации 22 домов. 

Кроме того, за счет средств местного бюджета были выполнены мероприятия по повышению надежности инженерных систем ЖКХ.

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Теги: газификация , капитальный ремонт , Сладковский район

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