Тоболяк устроил из своей квартиры наркопритон

УМВД России по Тюменской области

Наркопритон ликвидировали полицейские в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, полицейские задержали неработающего, ранее судимого 40-летнего мужчину. В ходе обследования помещения обнаружены предметы, используемые для употребления наркотиков. Хозяин квартиры предоставлял свою жилплощадь наркоманам, сам также употреблял наркотические вещества.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишения свободы на срок до четырех лет.