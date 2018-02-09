"Одноклассники" проведут видеочаты со спортсменами и шоу с обзором Олимпийских игр

"Одноклассники" проведут видеочаты с Олимпийских игр/фото ОК

Социальная сеть "Одноклассники" совместно с компанией "Телеспорт" в прямом эфире покажет все соревнования Олимпийских игр в Пхенчхане. Вести прямые эфиры с Олимпиады в соцсети будут как известные спортсмены и журналисты, так и киберспортивные комментаторы.

Как сообщает пресс-служба "Одноклассников", Олимпиаду в ОК будут комментировать Юлия Липницкая, Алексей Андронов, Кирилл Дементьев и другие. Кроме того, в дни проведения Олимпиады ОК проведут видеочаты с российскими спортсменами и шоу с обзором самых ярких моментов Игр. Прямые трансляции соревнований в Одноклассниках будут идти из Пхенчхана практически без задержек благодаря специальным технологиям стриминга. Пользователи соцсети смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и принимать участие в трансляциях: задавать вопросы комментаторам в чате, а также наблюдать за их работой в режиме онлайн, смотреть интервью с журналистами и спортсменами.

фото ОК

Пользователи ОК смогут круглосуточно следить за соревнованиями по всем видам спорта в специальном разделе на видеовитрине соцсети. Всего будет организовано восемь видеопотоков из Пхенчхана. По итогам дней открытия и закрытия Олимпиады, а также в ключевые дни Игр в социальной сети будет проходить шоу с обзором и аналитикой результатов от комментаторов. Олимпийские трансляции в ОК будут доступны на всех устройствах, в том числе на телевизорах с технологией Smart TV и Android TV. За просмотр трансляций олимпийских соревнований в ОК пользователи получат специальный коллекционный бейдж на фотографию профиля с изображением олимпийского Мишки.

"В этом году ОК впервые станут одним из главных источников информации об Олимпиаде. С помощью технологий соцсети мы запустим совершенно новый формат освещения Игр. Болельщики со всей России смогут круглосуточно быть на прямой связи с Пхенчханом: наблюдать за соревнованиями, общаться со спортсменами и комментаторами, делиться эмоциями от просмотра с друзьями и близкими. Для нас это важный шаг в развитии спортивного направления: впервые в соцсети пользователи смогут посмотреть все соревнования и узнать о результатах в режиме онлайн", - рассказал руководитель социальной сети Одноклассники Антон Федчин.

Во время Игр в ОК можно будет также пообщаться со спортсменами. С помощью приложения OK Live с возможностью стриминга в формате Full HD олимпийцы будут выходить в прямой эфир из Пхенчхана, а российские чемпионы и другие именитые спортсмены проведут в соцсети видеочаты с болельщиками. В Одноклассниках также пройдет флешмоб в поддержку российских спортсменов. С помощью специального формата публикаций пользователи ОК со всей страны смогут поделиться эмоциями от просмотра Игр с хэштегом #ЗимняяОлимпиада2018.

"С помощью наших партнеров из Одноклассников мы покажем в социальной сети максимально разнообразный контент из Пхенчхана. Круглосуточная трансляция, обзоры и аналитика и даже комментарии киберспортсменов – всё это сделает просмотр Олимпиады интересным для самой разной аудитории и всех российских болельщиков", - поделился генеральный продюсер Telesport Group Илья Рустамов.