up

9.02.2018 пятница

USD 57,6736

EUR 70,7713

В Тюмени -12..-14 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев: отличительные черты лидера - работоспособность и желание развиваться

22:30 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Работоспособность и желание развиваться превращают человека в лидера. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе неформального общения с участниками конкурса "Лидеры России", финал которого проходит в Сочи.

"На первую самостоятельную руководящую должность я пришел в 24 года. В 35 лет уже был вице-губернатором Тюменской области. Серьезный пост. Наверное, помогли работоспособность и огромное желание двигаться вперед, изменяя к лучшему не только свою жизнь, но и окружающий мир. Я считаю, что эти качества востребованы во все времена", - подчеркнул Владимир Якушев.

Отвечая на вопрос финалистов конкурса "Лидеры России" о том, как стать эффективным руководителем, тюменский губернатор дал им два совета. "Первое - необходимо определить цели, которых желаешь достичь. Второе - нужно очень много работать в этом направлении", - поделился опытом Владимир Якушев. По мнению финалистов из разных регионов, тюменский губернатор входит в число наиболее авторитетных и популярных наставников конкурса "Лидеры России".

"Несмотря сложную экономическую ситуацию, мы нарастили свой инвестиционный потенциал региона, создали множество новых предприятий. И продолжаем это делать. Тюменская по-прежнему остается регионом-донором", - подчеркнул Владимир Якушев. Губернатор отметил, что в Тюменской области реализуется очень много проектов, которые могут привлечь молодых управленцев, в том числе - участников и финалистов конкурса "Лидеры России".

"Мы очень активный регион с точки зрения привлечения инвестиций, сбыта тюменской продукции на внутрироссийском и международном рынках, логистики, и очень сильно нуждаемся в специалистах. Наши двери открыты", - подчеркнул Владимир Якушев.

Финалистка конкурса, заместитель директора лицея из Екатеринбурга Валентина Комолова желает, чтобы Владимир Якушев стал ее наставником. "Тюменский губернатор зарядил нас своей безудержной энергией, еще выступая на полуфинале. Я бы сравнила его с таким великим реформатором, как Петр Первый. Тюмень за последние пять-семь лет сделала огромный рывок в развитии практически во всех сферах. Например, меня очень заинтересовали многие тюменские образовательные проекты", - рассказала она в беседе с журналистами.

По мнению Валентины Комоловой, современная российская система образования способна выращивать молодых лидеров. "Но ключевая задача заключается в том, что детей нужно обучать работе в команде. На конкурсе "Лидеры России" создана суровая конкурентная среда, но она не вызывает дискомфорта, потому что здесь царит командный дух. Это очень полезный опыт", - поделилась впечатлениями финалистка.

Сплоченная команда Тюменской области достойно представляет регион на завершающем этапе конкурса "Лидеры России". Такое мнение высказал тюменской финалист Максим Скворцов.

"На фоне других регионов мы выглядим очень достойно. В полуфинале наш губернатор Владимир Якушев, давая нам напутствие, сказал: гордо несите знамя Тюменской области. Мы это делаем. Я думаю, пригласив Владимира Якушева в качестве наставника, организаторы конкурса приняли очень верное решение. Его выступления и мастер-классы вызывают у большинства участников конкурса огромный интерес", - отметил Максим Скворцов в беседе с обозревателем "Тюменской лини".

Тюменский опыт индустриализации, поддержки развития промышленности и сельского хозяйства, привлечения инвестиций оказался очень востребован среди финалистов конкурса "Лидеры России", рассказал Максим Скворцов. "В конкурсе участвуют лучшие управленцы, представляющие различные сферы бизнеса. Получается своеобразный "плавильный котел", в котором происходит активный обмен эффективнми идеями и практиками. Это очень полезно", - уверен тюменский финалист.

По мнению Владимира Якушева, активное участие команды молодых тюменских управленцев в таком представительном форуме, как финал конкурса "Лидеры России", будет способствовать дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности региона.

﻿
admtyumen.ru
1 /

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Владимир Якушев , инвестиции , Лидеры России , подготовка кадров , Сочи

Последние новости

22:30 Владимир Якушев: отличительные черты лидера - работоспособность и желание развиваться Фото
20:10 "Одноклассники" проведут видеочаты со спортсменами и шоу с обзором Олимпийских игр Фото
19:31 Школьник из Ямала получит компенсацию за то, что на него упали футбольные ворота
19:11 Тюлень стал причиной пробки на дороге в Шотландии
18:47 АО "ТЭК" названо самой информационно открытой и социально ответственной энергосбытовой компанией России
18:29 Тюменских школьников познакомили с творчеством русских композиторов
18:05 Пациентов из труднодоступных районов заберет специальный вертолет санавиации
17:54 9 февраля - события дня
17:43 Тюменцы попали в финал конкурса Президентской библиотеки
17:32 Девяносто пять лет отмечает тюменский ветеран
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: отличительные черты лидера - работоспособность и желание развиваться

Губернатор Владимир Якушев поздравил жителей региона с днем российской науки

Владимир Якушев: у России есть прекрасный кадровый резерв

Политика

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Тюменские эсеры представили манифест будущему президенту

Владимир Путин подписал закон о волонтерстве

Экономика

Господдержка бизнеса – важная составляющая развития экономики, считают депутаты

Жители региона стали чаще брать ипотеку и автокредиты

Новые автобусы поступили в школы Ишимского района

Общество

Тюлень стал причиной пробки на дороге в Шотландии

АО "ТЭК" названо самой информационно открытой и социально ответственной энергосбытовой компанией России

Тюменских школьников познакомили с творчеством русских композиторов

Спорт

"Одноклассники" проведут видеочаты со спортсменами и шоу с обзором Олимпийских игр

Яндекс впервые покажет зимние Олимпийские игры

В Тюмени выступят сильнейшие фигуристы-одиночки со всей России

Происшествия

Школьник из Ямала получит компенсацию за то, что на него упали футбольные ворота

Житель Упоровского района угнал машину, чтобы доехать до дома  

Криминальный дуэт воровал продукты из тюменских магазинов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+