Владимир Якушев: отличительные черты лидера - работоспособность и желание развиваться

admtyumen.ru

Работоспособность и желание развиваться превращают человека в лидера. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе неформального общения с участниками конкурса "Лидеры России", финал которого проходит в Сочи.

"На первую самостоятельную руководящую должность я пришел в 24 года. В 35 лет уже был вице-губернатором Тюменской области. Серьезный пост. Наверное, помогли работоспособность и огромное желание двигаться вперед, изменяя к лучшему не только свою жизнь, но и окружающий мир. Я считаю, что эти качества востребованы во все времена", - подчеркнул Владимир Якушев.

Отвечая на вопрос финалистов конкурса "Лидеры России" о том, как стать эффективным руководителем, тюменский губернатор дал им два совета. "Первое - необходимо определить цели, которых желаешь достичь. Второе - нужно очень много работать в этом направлении", - поделился опытом Владимир Якушев. По мнению финалистов из разных регионов, тюменский губернатор входит в число наиболее авторитетных и популярных наставников конкурса "Лидеры России".

"Несмотря сложную экономическую ситуацию, мы нарастили свой инвестиционный потенциал региона, создали множество новых предприятий. И продолжаем это делать. Тюменская по-прежнему остается регионом-донором", - подчеркнул Владимир Якушев. Губернатор отметил, что в Тюменской области реализуется очень много проектов, которые могут привлечь молодых управленцев, в том числе - участников и финалистов конкурса "Лидеры России".

"Мы очень активный регион с точки зрения привлечения инвестиций, сбыта тюменской продукции на внутрироссийском и международном рынках, логистики, и очень сильно нуждаемся в специалистах. Наши двери открыты", - подчеркнул Владимир Якушев.

Финалистка конкурса, заместитель директора лицея из Екатеринбурга Валентина Комолова желает, чтобы Владимир Якушев стал ее наставником. "Тюменский губернатор зарядил нас своей безудержной энергией, еще выступая на полуфинале. Я бы сравнила его с таким великим реформатором, как Петр Первый. Тюмень за последние пять-семь лет сделала огромный рывок в развитии практически во всех сферах. Например, меня очень заинтересовали многие тюменские образовательные проекты", - рассказала она в беседе с журналистами.

По мнению Валентины Комоловой, современная российская система образования способна выращивать молодых лидеров. "Но ключевая задача заключается в том, что детей нужно обучать работе в команде. На конкурсе "Лидеры России" создана суровая конкурентная среда, но она не вызывает дискомфорта, потому что здесь царит командный дух. Это очень полезный опыт", - поделилась впечатлениями финалистка.

Сплоченная команда Тюменской области достойно представляет регион на завершающем этапе конкурса "Лидеры России". Такое мнение высказал тюменской финалист Максим Скворцов.

"На фоне других регионов мы выглядим очень достойно. В полуфинале наш губернатор Владимир Якушев, давая нам напутствие, сказал: гордо несите знамя Тюменской области. Мы это делаем. Я думаю, пригласив Владимира Якушева в качестве наставника, организаторы конкурса приняли очень верное решение. Его выступления и мастер-классы вызывают у большинства участников конкурса огромный интерес", - отметил Максим Скворцов в беседе с обозревателем "Тюменской лини".

Тюменский опыт индустриализации, поддержки развития промышленности и сельского хозяйства, привлечения инвестиций оказался очень востребован среди финалистов конкурса "Лидеры России", рассказал Максим Скворцов. "В конкурсе участвуют лучшие управленцы, представляющие различные сферы бизнеса. Получается своеобразный "плавильный котел", в котором происходит активный обмен эффективнми идеями и практиками. Это очень полезно", - уверен тюменский финалист.

По мнению Владимира Якушева, активное участие команды молодых тюменских управленцев в таком представительном форуме, как финал конкурса "Лидеры России", будет способствовать дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности региона.

﻿ admtyumen.ru 1 /

Евгений Бабенко