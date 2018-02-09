ГИМС призвала рыбаков не рисковать жизнью

ГИМС призвала рыбаков не рисковать жизнью/фото МЧС по Тюменской области

25 рыбаков, которые находились на реке Туре, получили инструкции от сотрудников ГИМС о правилах поведения на льду. Совместный рейд с участием инспекторов ГИМС, сотрудников ГИБДД и Рыбнадзора состоялся на реке Тура Тюменской области 8 февраля. Представители чрезвычайного ведомства убеждали любителей зимней ловли не рисковать своим жизнями, проверяли и выявляли места возможного выезда автомобильного транспорта на лед.

В ходе рейда инспекторы по маломерным судам напоминали рыбакам, что при себе всегда необходимо иметь спасательный жилет, веревку, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Для закрепления результата своей работы сотрудники ГИМС распространяют информационные памятки-листовки о мерах безопасности на водных объектах в зимнее время года.

Во время рейда представители регионального МЧС выявили несанкционированную ледовую переправу в районе села Луговое. Главе муниципального образования будет направлено предписание с указанием перекрытия несанкционированной переправы.

Всего на территории юга Тюменской области официально открыто восемь ледовых переправ.

"На данный момент по одной ледовой переправе работает в Тобольске, Вагайском и Ярковском муниципальных районах, три переправы действуют в Уватском муниципальном районе и еще две переправы - в Сорокинском муниципальном районе", - рассказал начальник центра ГИМС Сергей Каплин.