Житель Ишима за фальшивое удостоверение отработает часы

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31-летний житель Ишима отработает бесплатно 400 часов за езду по фальшивому удостоверению.

Сотрудники ДПС в Ишиме остановили Volkswagen Passat вечером 6 декабря 2017 года. Водитель предъявил водительское удостоверение, которое вызвало подозрение. При проверке выяснилось, что оно фальшивое, изготовлено способом лазерной и цветной капельно-струйной печати. Ишимец в автошколе не обучался и права не получал.

Мировой судья судебного участка №2 Ишимского судебного района признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа". Суд назначил ему 400 часов бесплатных общественно полезных работ, сообщает пресс-служба Ишимской межрайонной прокуратуры.