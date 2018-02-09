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Ишимцы основательно подготовились к паводку

15:00 09 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Ишиме активно продолжается проведение противопаводковых мероприятий.

Завершили возведение гидротехнических сооружений протяженностью 8 км, высотой 11 метров. Ширина дамбы от полуметра увеличена до 6 метров в среднем по всей высоте до 22 метров по низу. Все службы и ведомства находятся в режиме повышенной готовности.  

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник 18 отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области Дмитрий Яковлев.

Он отметил, что превентивные меры проводят все службы с 2016 года, когда впервые случился столь масштабный паводок. В 2017 году был построен водоотводной канал, который позволил избежать разлива малых рек Мергеньки и Карасульки. Но в 2017 году произошел небывалый разлив реки Ишим. Вода поднялась до максимальной исторической отметки в 9 метров.

Дмитрий Яковлев подчеркнул, что благодаря слаженной работе спецслужб удалось не допустить гибели людей и в 2016, и в 2017 году.

По его словам, в Ишиме прошло межведомственное совещание по подготовке к паводку всех служб, по организации информирования населения о предстоящих паводковых явлениях. Будет проведен подворовый обход для предупреждения, обучения и учета маломобильных групп граждан.

Будет создано шесть рабочих групп. Зона подтопления при возможном подтоплении известна. Именно там и будет вестись работа с населением. Кроме того, организована работа эвакуационных комиссий, подготовка пунктов временного размещения и питания населения.

Продолжается работа по возведению насыпей, которые пройдут по территории садоводческих обществ в районе Киселевки. Были некоторые сложности в работе с людьми, на территории дач которых пройдет строительство гидротехнических сооружений, но все вопросы решены, выделены средства из регионального бюджета, готовятся документы на выкуп земельных участков у населения.

"Несмотря на достаточно спокойные прогнозы Обь-Иртышского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства, подготовка к негативным паводковым явлениям продолжается. Не нужно верить выражению, что снаряд дважды в одну воронку не попадает, необходимо быть во всеоружии в любом случае. Хотя для предотвращения воздействия разлива большой воды на территории Ишима и Ишимского района сделано все," - подчеркнул полковник.

За два минувших года региональные и муниципальные власти провели большую противопаводковую работу. Она продолжается по сей день под патронажем правительства Российской Федерации. Возведение гидротехнических сооружений проверяет специальная комиссия МЧС России, которая посетила Ишим уже пять раз, и находится на особом контроле министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова.

Инна Кондрашкина

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Теги: Владимир Пучков , Дмитрий Яковлев , Ишим , МЧС , паводок , подготовка , профилактика

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