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Павел Перевалов: качество обслуживания территорий городских кладбищ улучшится

14:42 12 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати

19 кладбищ находятся на территории города Тюмени. Работа по обеспечению и содержанию городских кладбищ проводится в полном объеме. Об этом сообщил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

"Это еще один немаловажный вопрос. Проблемы, конечно, возникают, особенно во время активного посещения кладбищ. Серьезного прогресса удалось достичь в 2017 году, после чего претензий у жителей не было. Путем организационных усилий нам удается справляться с работой", - отметил он.

С компаний, которая обслуживала территории городских кладбищ, контракт пришлось расторгнуть, потому что она не справлялась со своими обязательствами. "Процедура переторгов длительная, и мы приняли решение перейти от аукционов, когда роль играет только цена, к проведению конкурса, когда помимо цены играет роль: квалификация, наличие людей, наличие техники, опыт предыдущей работы и другое. Это дало свой результат. Конкурс состоялся, было несколько участников с опытом работы, с победителем мы заключили контракт. Будем следить за ситуацией, но уверен, что в этом году качество обслуживания территорий кладбищ улучшится", - заявил Павел Перевалов.

По словам чиновника, территории некоторых секторов Червишевского кладбища исчерпываются. "Если сектор полностью захоронен, то можно только хоронить родственников к родственникам. Прекратились захоронения в секторе "Червишевское-3". Распоряжение об этом в администрации города подписано, в установленном порядке будет опубликовано. В остальных секторах Червишевского кладбища можно хоронить", - пояснил он.

Ирина Шемякина

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Теги: кладбище , Павел Перевалов

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