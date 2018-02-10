Американец принес российский флаг на открытие Олимпийских игр 2018

Американский болельщик Филип Вахуда принес российский флаг на церемонию открытия Олимпийских игр в Корее. Фото с сайта teamrussia.pro

Американский болельщик Филип Вахуда принес российский флаг на церемонию открытия Олимпийских игр в Корее, сообщает Gazeta.ru.

"Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь", — объяснил американец.

Американец также добавил, что сочувствует российским спортсменам, которые четыре года готовились к Олимпиаде и в последний момент не попали на нее без объяснения конкретных причин.

"Я хотел проявить солидарность с российскими спортсменами. Это неприятно, когда ты четыре года упорно работаешь ради Олимпиады, а затем тебя лишают права представлять свою страну без твоей собственной вины. Я понимаю, почему спортсмены сейчас могут чувствовать себя отшельниками. Думаю, они заслуживают поддержку, так же как и все команды", — подчеркнул Филип Вахуда.

Как сообщает пресс-служба команды России, наши спортсмены появились на стадионе в Пхёнчхане под 55 номером под олимпийским флагом. Знаменосцем команды выступил волонтер. В церемонии открытия приняли участие 80 россиян. Всего же в составе команды Олимпийских спортсменов из России на Играх в Пхёнчхане выступят 168 спортсменов.