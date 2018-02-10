Известный историк Константин Капков дал лекцию в Тюмени и Тобольске

Лекцию известного российского Константина Капкова «Духовники царской семьи в заточении» прошла в Тюмени и Тобольске. Фото с сайта tiamz.ru

Лекцию известного российского Константина Капкова "Духовники царской семьи в заточении" прошла в формате видеоконференции и объединила в режиме реального времени Москву, Тюмень и Тобольск.

Организатором мероприятия выступил фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". В Тюмени трансляция осуществлялась в музейном комплексе им. И.Я. Словцова, в Тобольске - в абонентском пункте связи администрации города. Слушателями историка стали сотрудники Тюменского музейно-просветительского объединения, сообщает его пресс-служба.

Участники лекций узнали малоизвестные факты о духовном аспекте жизни царской семьи после событий 1917 года, смогли задать исследователю интересующие вопросы.

Константин Геннадьевич Капков – известный российский историк, издатель, автор книг, в том числе книги "Царский выбор: Духовный мир Императора Николая II и его семьи. Последние священники при Царе. Вольная жертва" и др., библиофил, специалист по российской филателии, фалеристике, постоянный участник международных конференций.

Лекцию известного российского Константина Капкова «Духовники царской семьи в заточении» прошла в Тюмени и Тобольске. Фото с сайта tiamz.ru