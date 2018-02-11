Тюменский лыжник остановился в шаге от олимпийской медали

ria.ru

Тюменец Денис Спицов занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Отставание от чемпиона норвежца Симена Хегстада Крюгера составило 12,7 секунды, а от третьего места — 2,8 секунды. Второе и третье места заняли также представители Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунд

Еще один россиянин Алексей Виценко занял 23-е место, Андрей Мельниченко финишировал 29-м, а Андрей Ларьков - 30-м.

Россияне выступают на Играх в Пхенчхане в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Пока в копилке России одна медаль. В шорт-треке Семен Елистратов завоевал бронзу, сообщает "Р-спорт".