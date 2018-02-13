Жителя Нижневартовска задержали в момент кражи из автомобиля

фото следственного комитета РФ

20-летнего жителя Нижневартовска полицейские задержали в момент кражи из автомобиля. Он из "КамАЗа" похитил видеорегистратор и автомагнитолу. Сумма ущерба составила около 8 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску, до этого подозреваемый из другого автомобиля совершил кражу перфоратора, болгарки и других электроинструментов на общую сумму 9 тыс. рублей. Как пояснил сам задержанный, автомобили, из которых он совершал кражи, были незакрытыми. Подозреваемый ранее был судим за аналогичные преступления. В целях профилактики угонов и краж, сотрудники полиции советуют горожанам соблюдать меры безопасности и сохранности своего имущества.