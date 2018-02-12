Начинающим предпринимателям окажут поддержку в Уватском районе

Фото: администрация Уватского района

Три начинающих предпринимателя обратились за поддержкой к депутату Тюменской областной думы Юрию Коневу во время личного приема, который состоялся в Увате. Кроме того, парламентарий рассмотрел и другие обращения.

Так, он принял решение по оказанию материальной помощи гражданам на ремонт жилья и покупку бытовой техники на сумму 105 тыс. рублей. Из депутатского фонда на приобретения реквизита для Ивановского дома культуры выделено 200 тыс. рублей, на реализацию творческих проектов и укрепление материально-технической базы школы и дома культуры в Красном Яре – 150 тыс. рублей, на установку спортивного уличного оборудования в Туртасе – 200 тыс. рублей.

При поддержке депутата начинается строительство здания новой школы в Горнослинкино и готовится проект ремонта подъездных дорог, сообщает администрация Уватского района.

"В Тюменской области интенсивно развивается аграрный сектор. Ожидаем, что индекс промышленного производства по региону составит около 105%. Из областного бюджета на развитие агропромышленного комплекса выделяется семь миллиардов рублей. За последнее время открыты крупные предприятия: свинокомплекс на 23 тысячи голов в Нижнетавдинском районе, ферма на 4 тысячи 600 голов дойного стада в Голышмановском районе. Одной из приоритетных задач в АПК является развитие мясного племенного скотоводства. И в Уватском районе есть все условия для того, чтобы заниматься этим направлением", – отметил Юрий Конев.