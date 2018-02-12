Кладбищенского вора задержали с оградками в машине

Прокуратура Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в хищении оградок с могил, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в декабре 2017 года молодой человек, работавший копателем могил на кладбище "Червишевское-1", украл с трех захоронений металлические ограждения. Похищенное он намеревался сдать на металлолом.

Автомобиль с металлическими столбиками, цепями и фрагментами могильных оградок остановили сотрудники ДПС. Общий вес похищенного составил 494 кг. Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства. Он признал свою вину. Размер причиненного потерпевшим ущерба составил более 22 тыс. рублей.

Материалы дела направлены в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до пяти лет.