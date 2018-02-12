up

12.02.2018 понедельник

USD 58,1718

EUR 71,3943

В Тюмени -10..-12 С 3 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Вячеслав Воронцов: микроучастки распределяются с учетом возможностей школ

16:39 12 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Ситуацию с перераспределением микроучастков школ №№ 92, 68, 42 и 27 в Тюмени прокомментировал на брифинге директор департамента образования администрации Тюмени Вячеслав Воронцов.

По его словам, перераспределение участков происходит каждый год с учетом строительства и ввода в эксплуатацию в районах нового жилья. Кроме того, учитываются ресурсные возможности каждой школы, сколько новобранцев готово принять образовательное учреждение в наступающем учебном году.

"В 2018 году по-прежнему в 92-й школе и 65 школе ожидается большой наплыв первоклассников. Мы оценили возможности близлежащих школ №№ 68, 42 и 27 внесли изменения в состав микроучастков, исходя из того, какие улицы к ним ближе. Мы не исключаем того, что где-то будем обеспечивать дополнительно подвоз детей в другие корпуса. В этом году мы так поступили в 65 школе - два класса возим в новый корпус школы № 63. В следующем учебном году, возможно, будет подвоз в новый корпус 63-й школы и в школу, которая будет сдана в Ямальском-2", - пояснил Вячеслав Воронцов.

Он добавил, что открытие новых школ в микрорайонах в ближайшие годы позволит значительно разгрузить действующие общеобразовательные учреждения и нормализовать ситуацию. Так, в сентябре 2018 года в строй введут новую школу в микрорайоне Ямальский-2, которая станет вторым корпусом гимназии №49.

В 2019 году свои двери откроет новая школа в районе улиц Бориса Житкова и Янтарная, что поможет существенно разгрузить школу № 65. А до 2020 года планируется строительство школы в МЖК по ул. Монтажников и ул. Федюнинского.  

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Вячеслав Воронцов , первоклассники

Последние новости

17:04 Медики скорой помощи спасли женщину от инсульта
16:53 В Тюменской области досрочно проголосуют жители отдаленных и труднодоступных деревень
16:42 Кладбищенского вора задержали с оградками в машине
16:39 Вячеслав Воронцов: микроучастки распределяются с учетом возможностей школ
16:32 Воспитанники тюменской колонии познакомились с роботом Севой
16:21 Безработный югорчанин попался с партией наркотиков
16:10 В Тюмени назвали победителя #сарафаннойлыжни  
15:59 В Тюмени директор фирмы пять месяцев не платил работникам зарплату
15:48 В Викуловском районе открыта экспозиция необычных войлочных изделий
15:37 Рассерженный тоболяк повредил автомобиль своей знакомой
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

"Руском" построит в Тюменской области комплекс по выращиванию и переработке бройлеров

Владимир Якушев поздравил авиаторов с праздником

Владимир Якушев: финалисты конкурса "Лидеры России" - настоящие патриоты

Политика

В Тюменской области досрочно проголосуют жители отдаленных и труднодоступных деревень

Дума Ялуторовского района выбрала нового спикера

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Экономика

Воспитанники тюменской колонии познакомились с роботом Севой

Начинающим предпринимателям окажут поддержку в Уватском районе

В Сладково увеличат выпуск форели и муксуна

Общество

Медики скорой помощи спасли женщину от инсульта

Вячеслав Воронцов: микроучастки распределяются с учетом возможностей школ

В Викуловском районе открыта экспозиция необычных войлочных изделий

Спорт

В Тюмени назвали победителя #сарафаннойлыжни  

Тюменские легкоатлеты завоевали медали на чемпионате России по спорту глухих

Юные тюменские футболисты завоевали серебро международного турнира

Происшествия

Тюменский бухгалтер завысила себе зарплату на два миллиона рублей

Кладбищенского вора задержали с оградками в машине

Безработный югорчанин попался с партией наркотиков
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+