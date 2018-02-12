Вячеслав Воронцов: микроучастки распределяются с учетом возможностей школ

Фото ИА "Тюменская линия"

Ситуацию с перераспределением микроучастков школ №№ 92, 68, 42 и 27 в Тюмени прокомментировал на брифинге директор департамента образования администрации Тюмени Вячеслав Воронцов.

По его словам, перераспределение участков происходит каждый год с учетом строительства и ввода в эксплуатацию в районах нового жилья. Кроме того, учитываются ресурсные возможности каждой школы, сколько новобранцев готово принять образовательное учреждение в наступающем учебном году.

"В 2018 году по-прежнему в 92-й школе и 65 школе ожидается большой наплыв первоклассников. Мы оценили возможности близлежащих школ №№ 68, 42 и 27 внесли изменения в состав микроучастков, исходя из того, какие улицы к ним ближе. Мы не исключаем того, что где-то будем обеспечивать дополнительно подвоз детей в другие корпуса. В этом году мы так поступили в 65 школе - два класса возим в новый корпус школы № 63. В следующем учебном году, возможно, будет подвоз в новый корпус 63-й школы и в школу, которая будет сдана в Ямальском-2", - пояснил Вячеслав Воронцов.

Он добавил, что открытие новых школ в микрорайонах в ближайшие годы позволит значительно разгрузить действующие общеобразовательные учреждения и нормализовать ситуацию. Так, в сентябре 2018 года в строй введут новую школу в микрорайоне Ямальский-2, которая станет вторым корпусом гимназии №49.

В 2019 году свои двери откроет новая школа в районе улиц Бориса Житкова и Янтарная, что поможет существенно разгрузить школу № 65. А до 2020 года планируется строительство школы в МЖК по ул. Монтажников и ул. Федюнинского.

Любовь Голышева