Тюменские участники проекта Startup Tour могут попасть в программу "Идея на миллион"

Тюменцы могут попасть в программу «Идея на миллион»/Фото пресс-службы Западно-Сибирского инновационного центра

Внешэкономбанк (ВЭБ) стал партнером всероссийского проекта по поиску перспективных инновационных идей Open Innovations Startup Tour. ВЭБ осуществит отбор наиболее прорывных разработок в городах проведения тура для участия в программе "Идея на миллион", в фокусе которой - инновации в регионах. В числе победителей могут оказаться и проекты тюменских участников. Напомним, что Тюмень четвертая в цепочке городов, принимающих тур.

Startup Tour - масштабное событие, соорганизаторами которого выступают Фонд "Сколково" и другие институты развития, пройдет в 11 городах России - от Перми до Краснодара. Двухдневная программа тура включает в себя конкурс и конференцию для стартапов. Жюри выберет лучшие проекты по ряду направлений, в том числе по биомедицине, промышленным и информационным технологиям. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов, а также развитие компетенций сервис-провайдеров: операторов, инвесторов, патентных поверенных, бизнес-инкубаторов.

К участию в "Идее на миллион" пригласят технологические компании с прорывными разработками для любых отраслей и на любой стадии готовности, от идеи до коммерческого продукта. Авторы самых перспективных и проработанных идей пройдут отбор и станут героями одноименной программы. В 2018 году проект будет выходить в двух разных форматах. Помимо телешоу, планируется отдельная онлайн-версия. Победитель финала получит денежный грант, самые интересные проекты смогут претендовать на инвестиции дочерней компании Внешэкономбанка – "ВЭБ Инновации" – и других российских инвесторов, а также на возможности акселерации и менторство экспертов рынка.

Осуществлять поиск и полномасштабную экспертизу идей организаторам помогут эксперты и аналитики Фонда развития интернет-инициатив и компании "ВЭБ Инновации", которая инвестирует на ранних стадиях в стартапы с прорывными технологиями в разных областях. Наиболее интересные компании попадут в пайплайн инновационной "дочки" ВЭБа и смогут привлечь ее инвестиции, даже не будучи финалистом или участником шоу.

"Участие в Стартап Туре дает возможность ознакомиться с инновационными проектами, реализуемыми в различных регионах. Авторов наиболее интересных из них мы пригласим для участия в программе "Идея на миллион", инициатором которого выступает Внешэкономбанк, а координатором – компания "ВЭБ Инновации". Участники шоу смогут претендовать на получение крупного гранта для развития проекта, обратить на себя внимание инвесторов и потенциальных потребителей, а также получить экспертную поддержку своего бизнеса. Посредством "Идеи на миллион" мы хотим стимулировать интерес россиян к деятельности в сфере технологического предпринимательства", - сообщил генеральный директор компании "ВЭБ Инновации" Кирилл Булатов.

Как отметила генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева, участники проекта "Идея на миллион" смогут рассказать о своих решениях широкой телевизионной аудитории, а значит вызвать интерес потенциальных клиентов и инвесторов.

В 2017 году в мероприятиях Open Innovations Startup Tour приняли участие более 5 тыс. молодых ученых и предпринимателей, 33 проекта стали победителями регионального конкурса и прошли в полуфинал крупнейшей в России конференции для стартапов Startup Village.

Победителями первого сезона телешоу "Идеи на миллион" на НТВ стали компании "Агробот", "UnaWheel" и "Моторика", общий объем выделенных им грантов составил 60 млн рублей. Кроме победителей призы получили более 10 компаний-участников. С некоторыми из проектов планируются сделки у "ВЭБ Инноваций". Участие в шоу также дает доступ к огромной аудитории: о стартапах и их продукции узнало большое количество потенциальных клиентов и покупателей.