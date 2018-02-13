Заведующая магазина в Шорохово три месяца работала бесплатно

sledcom.ru

Уголовное дело по факту нарушения трудовых прав работника коммерческой организации возбуждено в Исетском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по тюменской области, директор финансово-строительной компании три месяца не платил заработную плату заведующей магазина в с. Шорохово. Сумма долга составила более 45 тыс. рублей.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.