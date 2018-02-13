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ТюмГУ запустил бесплатные онлайн-курсы для всех желающих

17:03 13 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
www.infovoronezh.ru

Институт дистанционного образования Тюменского государственного университета запустил 12 февраля очередную серию бесплатных массовых открытых онлайн-курсов. Все желающие могут прослушать лекции по нескольким дисциплинам, для этого необходимо лишь пройти регистрацию на сайте http://www.distance.ru/mooc.

До завершения записи осталось пять дней. Студенты, старшеклассники и все, кто желает расширить свой кругозор, могут выбрать направления: "Экологическая паразитология", "Историческая география", "Психология и педагогика", "Правоведение". Курсы продлятся ориентировочно до 30 июня 2018 года.

С помощью МООК слушатели получают возможность открыть для себя новые области знаний, подготовиться к экзаменам, пройти курс переподготовки, повысить квалификацию или просто получить представление о предмете.

Онлайн-курсы организованы на современной образовательной платформе "Открытое образование". Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы бакалавриата или специалитета в вузе предусмотрена уникальная для России возможность получения сертификатов.

Напомним, Тюменский государственный университет выиграл грант Министерства образования и науки РФ на создание Регионального центра компетенций в области онлайн-обучения. За последние три года обучение по массовым онлайн-курсам суммарно прошли более 5 тысяч человек.

Основной целью Регионального центра компетенций в области онлайн-обучения является формирование инфраструктуры и кадрового потенциала в Тюменской области для широкого и эффективного использования онлайн-курсов в вузах и ссузах региона.

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Теги: курсы , образование , ТюмГУ

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